Україна хоче домовитись про режим тиші під час новорічних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна хоче домовитись про режим тиші під час новорічних та різдвяних свят. Про це в інтерв'ю ВВС-Україна повідомив новий голова української сторони ТКГ Євген Марчук, передає УНН.
"На попередньому раунді переговорів у Мінську ми домовилися, щоб відпрацювати і вийти на останньому у 2018 році засіданні на технологію режиму тиші під час новорічних і різдвяних свят. Й затягнути його хоча б на канікули", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, у Росії заявили, що так звані представники тимчасово окупованих районів Донецької області запропонували українській стороні провести обмін полоненими 27 грудня.
Як повідомляв УНН, 3 грудня, ситуація в районі проведення операції цілком контролювалася Об’єднаними силами. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема, зафіксовано і 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.