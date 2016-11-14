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15 марта, 19:03 • 110940 просмотра

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Украина импортирует больше свинины, чем отправляет на экспорт

Украина импортирует больше свинины, чем отправляет на экспорт

Киев • УНН

 • 5766 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. За девять месяцев 2016 года импорт свинины превысил экспорт на 1,069 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), передает УНН.

Так, в течение января-сентября Украина экспортировала 1,69 тыс. тонн свинины (на 2,53 млн долл.). В то же время импортировала 2,46 тыс. тонн этого мяса на сумму 3,599 млн долл. Основные страны-потребители отечественной свинины — Армения (37%), Грузия (28%), Гонконг (20%). Больше половины импортной свинины в Украину попадает из Германии (52%).

Напомним, за 2015 год, по данным ГФС, экспорт свинины составил 27,2 тыс. тонн на сумму 54,68 млн долл., а импорт — 3,7 тыс. тонн на сумму 8,05 млн долл. При этом 96,6% украинской свинины в течение прошлого года покупала Россия. Наибольший объем импорта был, как и сейчас, из Германии (31%).

Также напомним, за 9 месяцев текущего года из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз.

Как сообщал УНН, 11 листопала случай АЧС зафиксирован в Николаевской области.

 

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