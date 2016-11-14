Україна імпортує більше свинини, ніж відправляє на експорт
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За дев’ять місяців 2016 року імпорт свинини перевищив експорт на 1,069 млн доларів. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби (ДФС), передає УНН.
Так, протягом січня-вересня Україна експортувала 1,69 тис. тонн свинини (на 2,53 млн дол.). Водночас імпортувала 2,46 тис. тонн цього м’яса на суму 3,599 млн дол. Основні країни-споживачі вітчизняної свинини — Вірменія (37%), Грузія (28%), Гонконг (20%). Більше половини імпортної свинини в Україну потрапляє з Німеччини (52%).
Нагадаємо, за 2015 рік, за даними ДФС, експорт свинини склав 27,2 тис. тонн на суму 54,68 млн дол., а імпорт — 3,7 тис. тонн на суму 8,05 млн дол. При цьому 96,6% української свинини протягом минулого року купувала Росія. Найбільший обсяг імпорту був, як і нині, з Німеччини (31%).
Також нагадаємо, за 9 місяців поточного року через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів.
Як повідомляв УНН, 11 листопала випадок АЧС зафіксовано на Миколаївщині.