Украина и Турция будут концентрировать усилия на организации встречи Зеленского и путина - МИД

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинская и турецкая дипломатии договорились концентрировать усилия на организации встречи президентов Украины и россии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, пишет УНН.

Цитата

“Мы договорились, что будем концентрировать наши усилия на организации встречи президентов России и Украины, поскольку мы понимаем, что именно с президентом путиным нужно решать все ключевые вопросы, связанные с прекращением этой войны”, - сказал Кулеба.

Детали

Как отметил Чавушоглу, Президент Украины Владимир Зеленский выражал готовность в Турции встретиться с путиным.

“Вчера во время переговоров в Москве я еще раз об этом напомнил, и Турция сможет организовать эту встречу”, - сказал он.

По словам турецкого дипломата, говорить о дате встречи президентов пока очень трудно.

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