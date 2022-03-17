Україна і Туреччина концентруватимуть зусилля на організації зустрічі Зеленського і путіна – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українська та турецька дипломатії домовились концентрувати зусилля на організації зустрічі президентів України і росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, пише УНН.
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“Ми домовились, що будемо концентрувати наші зусилля на організації зустрічі президентів Росії та України, оскільки ми розуміємо, що саме з президентом путіним потрібно вирішувати всі ключові питання, пов'язані з припиненням цієї війни”, - сказав Кулеба.
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Як зазначив Чавушоглу, Президент України Володимир Зеленський висловлював готовність у Туреччині зустрітись із путіним.
“Вчора під час переговорів у Москві я ще раз про це нагадав, і Туреччина зможе організувати цю зустріч”, - сказав він.
За словами турецького дипломата, говорити про дату зустрічі президентів наразі дуже важко.