Украина и Польша могут до конца года показать прогресс по историческим вопросам - Розенко

"Мы ждем ответа (от польской стороны относительно приезда в Украину главы Польского института национальной памяти - ред.). Польская сторона определяется с составом делегации. Но мы контактируем на уровне министерств, на уровне рабочих групп. То есть, продолжается наше тесное сотрудничество. Очевидно, что каждый знает, что кто должен делать. Поэтому мы считаем, что именно визит руководителя Польского института национальной памяти в Киев мог бы снять многие вопросы, в частности, взаимодействия двух органов - двух институтов национальной памяти. Плюс, это был бы положительный сигнал о том, что наше сотрудничество движется в правильном направлении", - сказал он.

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По словам Розенко, есть перечень вопросов, который украинская сторона хочет обсудить.

"Мы ждем от них конкретной информации, когда, все же, этот визит состоится. По дипломатическим каналам вроде идет коммуникация относительно возможного визита, но подтверждения будут тогда, когда польская сторона сама об этом объявит", - отметил вице-премьер.

На уточнение УНН о том, возможен ли все же приезд председателя Польского института нацпамяти до конца года, Розенко ответил: "Мы готовы его принять в любой момент. Еще раз говорю, перечень вопросов, которые мы готовы обсуждать, достаточно широк. Мы готовы говорить, мы готовы встречаться. Мы готовы встречаться публично, мы готовы встречаться непублично. Но самое главное, чтобы мы продвигали вперед наши украинские-польские отношения. Я надеюсь, что все-таки соответствующие успехи мы продемонстрируем до нового года (в украинско-польских отношениях по историческим вопросам - ред.)".

Добавим, вопрос чествования памяти жертв польско-украинских конфликтов является предметом переговоров международной комиссии под руководством вице-премьера, министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского и вице-премьера Украины Павла Розенко.