Порошенко в Брюсселі закликав Дуду внести зміни до закону про ІНП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав президента Польщі Анджея Дуду внести зміни до закону про Інститут національної пам'яті щодо українців. Про це повідомляє прес-служба за підсумками зустрічі Порошенка і Дуди в Брюсселі, передає УНН.
“Були обговорені питання продовження діалогу у сфері захисту культурної спадщини та увічнення місць пам’яті українського та польського народів на території двох країн. Президент України закликав польську сторону внести зміни до закону про Інститут національної пам’яті Польщі у частині, що стосується інтересів України”, — сказано у повідомленні.
Сторони позитивно оцінили рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти РФ ще на шість місяців. П.Порошенко подякував за незмінну підтримку Польщею суверенітету і територіальної цілісності України.
Президенти двох країн приділили також увагу подальшій координації дій з протидії російській агресії у контексті членства Республіки Польща у Раді безпеки ООН.
Сторони погодилися з важливістю подальшої мобілізації зусиль з метою протидії будівництву “Північного потоку-2”.
Нагадаємо, 27 червня, обидві палати польського парламенту, Сейм і Сенат, ухвалили зміни до закону про Інститут національної пам’яті. Скасовано положення про кримінальну відповідальність за приписування польському народові або державі відповідальності за злочини, наприклад, нацистської Німеччини.
Водночас, раніше сейм Польщі відхилив всі зміни, запропоновані опозицією, в тому числі представників партії “Громадянська платформа”, яка хотіла скасувати положення закону про ІНП щодо “злочинів українських націоналістів”.