Порошенко в Брюсселе призвал Дуду внести изменения в закон о ИНП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Польши Анджея Дуду внести изменения в закон об Институте национальной памяти в части, что касается украинцев. Об этом сообщает пресс-служба по итогам встречи Порошенко и Дуды в Брюсселе, передает УНН.
"Были обсуждены вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран. Президент Украины призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся интересов Украины", - сказано в сообщении.
Стороны положительно оценили решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ еще на шесть месяцев. П.Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН.
Стороны согласились с важностью дальнейшей мобилизации усилий с целью противодействия строительству "Северного потока-2".
Напомним, 27 июня обе палаты польского парламента, Сейм и Сенат, приняли изменения в закон об Институте национальной памяти. Отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления, например нацистской Германии.
Между тем, ранее сейм Польши отклонил все изменения, предложенные оппозицией, в том числе представителей партии "Гражданская платформа", которая хотела отменить положения закона о ИНП о "преступлениях украинских националистов".