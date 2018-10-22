Україна і Польща можуть до кінця року показати прогрес щодо історичних питань - Розенко

"Ми чекаємо відповіді (від польської сторони щодо приїзду в Україну голови Польського інституту національної пам’яті – ред.). Польська сторона визначається зі складом делегації. Але ми контактуємо на рівні міністерств, на рівні робочих груп. Тобто, продовжується наше тісне співробітництво. Очевидно, що кожен знає, що хто має робити. Тому ми вважаємо, що саме візит керівника Польського інституту національної пам’яті в Київ міг би зняти багато питань, зокрема, щодо взаємодії двох органів – двох інститутів національної пам’яті. Плюс, це був би позитивний сигнал щодо того, що наше співробітництво рухається в правильному напрямку", - сказав він.

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За словами Розенка, є перелік питань, який українська сторона хоче обговорити.

"Ми чекаємо від них конкретної інформації, коли, все ж таки, цей візит відбудеться. По дипломатичних каналах начебто іде комунікація стосовно можливого візиту, але підтвердження будуть тоді, коли польська сторона сама про це оголосить", - зауважив віце-прем’єр.

На уточнення УНН про те, чи можливий все ж приїзд голови Польського інституту нацпам’яті до кінця року, Розенко відповів: "Ми готові його прийняти в будь-який момент. Ще раз кажу, перелік питань, які ми готові обговорювати, досить широкий. Ми готові говорити, ми готові зустрічатися. Ми готові зустрічатися публічно, ми готові зустрічатися непублічно. Але саме головне, щоб ми рухали вперед наші українсько-польські стосунки. Я сподіваюся, що все-таки відповідні успіхи ми продемонструємо до нового року (в українсько-польських відносинах щодо історичних питань – ред.)".

Додамо, питання вшанування пам’яті жертв польсько-українських конфліктів є предметом переговорів міжнародної комісії під керівництвом віце-прем’єра, міністра культури і національної спадщини Польщі Петра Гліньского і віце-прем’єра України Павла Розенка.