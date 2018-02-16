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Розенко підбив підсумки зустрічі у Польщі: переговори завершені, але не закінчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Раунд українсько-польських переговорів щодо історичних питань і відносин між країнами на рівні віце-прем'єр-міністрів у Варшаві завершено, але перемовини ще триватимуть. У Києві чекають віце-прем’єр-міністра, міністра культури Польщі Пйотра Глінського, повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Переговори завершені. Але не закінчені. Порушили низку важливих для україно-польських стосунків питань: загрози нового закону, права українців у Польщі, відновлення зруйнованих пам'яток, проведення спільних заходів: конференцій, пошукових робіт. Будемо раді бачити пана Глінського в Києві", - зазначив П.Розенко.

Раніше голова МЗС Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що дискусія стосуватиметься історичних відносин між країнами, а польска сторона також має намір домогтися дозволу з боку української влади на проведення ексгумацій останків поляків, загиблих і похованих на території України, зокрема під час Волинської трагедії. Також Польща хоче роз'яснити Україні закон із забороною "бандеризму" - зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі.

Безпосередньо П.Глінський перед зустріччю заявляв, що переговори можуть бути важчими у зв’язку з ухваленими змінами до закону про ІНП.

А П.Розенко, говорячи про сподівання щодо зустрічі, заявив, що Україна очікує отримати від Польщі не лише роз’яснення щодо скандального закону, але й розраховує на те, що його буде змінено.

Нагадаємо, 6 лютого ввечері президент Польщі А.Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

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