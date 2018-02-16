Розенко подвел итоги встречи в Польше: переговоры завершены, но не закончены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Раунд украинского-польских переговоров по историческим вопросам и относительно отношений между странами на уровне вице-премьер-министров в Варшаве завершено, но переговоры еще будут продолжаться. В Киеве ждут вице-премьер-министра, министра культуры Польши Пйотра Глинского, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Переговоры завершены. Но не закончены. Подняли ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев в Польше, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых работ. Будем рады видеть господина Глинского в Киеве", - отметил П.Розенко.
Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что дискуссия будет касаться исторических отношений между странами, а польская сторона также намерена добиться разрешения со стороны украинской власти на проведение эксгумаций останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии. Также Польша хочет разъяснить Украине закон с запретом "бандеризма" - изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.
Непосредственно П.Глинский перед встречей заявлял, что переговоры могут быть более тяжелыми в связи с принятыми изменениями в закон об ИНП.
А П.Розенко, говоря об ожиданиях от встречи, заявил, что Украина хочет получить от Польши не только разъяснения относительно скандального закона, но и рассчитывает на то, что он будет изменен.
Напомним, 6 февраля вечером президент Польши А.Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.
Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.