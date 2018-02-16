Розенко подвел итоги встречи в Польше: переговоры завершены, но не закончены

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68132 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83889 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86584 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108922 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100865 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104767 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111727 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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9 марта, 09:44 • 134395 просмотра

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Розенко подвел итоги встречи в Польше: переговоры завершены, но не закончены

Розенко подвел итоги встречи в Польше: переговоры завершены, но не закончены

Киев  •  УНН

 • 10961 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Раунд украинского-польских переговоров по историческим вопросам и относительно отношений между странами на уровне вице-премьер-министров в Варшаве завершено, но переговоры еще будут продолжаться. В Киеве ждут вице-премьер-министра, министра культуры Польши Пйотра Глинского, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Переговоры завершены. Но не закончены. Подняли ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев в Польше, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых работ. Будем рады видеть господина Глинского в Киеве", - отметил П.Розенко.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что дискуссия будет касаться исторических отношений между странами, а польская сторона также намерена добиться разрешения со стороны украинской власти на проведение эксгумаций останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии. Также Польша хочет разъяснить Украине закон с запретом "бандеризма" - изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.

Непосредственно П.Глинский перед встречей заявлял, что переговоры могут быть более тяжелыми в связи с принятыми изменениями в закон об ИНП.

А П.Розенко, говоря об ожиданиях от встречи, заявил, что Украина хочет получить от Польши не только разъяснения относительно скандального закона, но и рассчитывает на то, что он будет изменен.

Напомним, 6 февраля вечером президент Польши А.Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.

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