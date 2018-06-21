Украина и Грузия должны стать членами НАТО - глава МИД Литвы

"Мы обсудили евроатлантическую повестку дня, евроинтеграцию, имплементацию соглашения об ассоциации и приближения к европейской семье. Также в контексте НАТО, как я всегда говорил, это зависит от Украины - насколько тесно она стремится к сотрудничеству. Я все еще помню на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было сказано, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Я считаю, что это является актуальной заявлением до сих пор. Что касается европейского направления: должны быть выполнены ощутимые реформы ", - сказал министр.

Он приветствовал решение Верховной Рады относительно Антикоррупционного суда и отметил, что Украина должна двигаться в этом направлении.

"Я услышал ваши стремления относительно принципов Энергетического союза. Мы должны пригласить и интегрировать Украину в общую плоскость принципов Энергетического союза и всех их последствий. Так же как и в Цифровой рынок - что не менее важно", - сказал глава литовского МИД.



Как сообщал УНН, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что закон "О национальной безопасности и обороне" приближает Украину к НАТО.