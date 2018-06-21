Україна і Грузія мають стати членами НАТО - глава МЗС Литви

"Ми обговорили євроатлантичний порядок денний, євроінтеграцію, імплементацію угоди про асоціацію і наближення до європейської сім'ї. Також у контексті НАТО, як я завжди говорив, це залежить від України - наскільки тісно вона прагне до співпраці. Я все ще пам’ятаю на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році було сказано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Я вважаю, що це є актуальною заявою і досі. Щодо європейського напрямку: маємо виконати відчутні реформи", - сказав міністр.

Він привітав рішення Верховної Ради щодо Антикорупційного суду та зауважив, що Україна має рухатись у цьому напрямку.

"Я почув ваші прагнення щодо принципів Енергетичного союзу. Ми маємо запросити та інтегрувати Україну у спільну площину принципів Енергетичного союзу та всіх їхніх наслідків. Так само як і у Цифровий ринок - що є не менш важливим", - сказав глава литовського МЗС.



Як повідомляв УНН, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що закон "Про національну безпеку і оборону" наближає Україну до НАТО.