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Украина и Беларусь согласовали сумму компенсации за инцидент с самолетом "Белавиа" - СМИ

Киев • УНН

 • 6331 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина и Беларусь согласовали сумму компенсации за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа", который 21 октября был задержан по требованию украинских диспетчеров в аэропорту в Киеве. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Украина и Беларусь согласовали сумму компенсации за инцидент с самолетом "Белавиа" - СМИ

"Идет рабочий процесс, отработка деталей. Мы ведем консультации, в том числе и по вопросу компенсации. У нас есть взаимопонимание, в ближайшее время мы этот вопрос закроем", - сказал гендиректор компании Анатолий Гусаров.

Что касается суммы компенсации, то, по его словам, разглашение не предусмотрено.

В свою очередь заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец отметил, что сумма компенсации при согласовании "немного уменьшена по сравнению с начальной".

Как сообщал УНН, 21 октября самолет "Боинг 737-800" белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" - Минск, был задержан по требованию украинской стороны.

В Службе безопасности Украины сообщили, что самолет вернули из-за того, что была получена информация об иностранном гражданине и возможной угрозе национальной безопасности. На момент получения информации иностранец уже находился на борту авиакомпании "Белавиа", который готовился выполнить рейс в Минск.

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