Україна і Білорусь узгодили суму компенсації за інцидент з літаком "Бєлавіа" - ЗМІ

"Йде робочий процес, відпрацювання деталей. Ми ведемо консультації, в тому числі і з питання компенсації. У нас є взаєморозуміння, найближчим часом ми це питання закриємо", - сказав гендиректор компанії Анатолій Гусаров.

Що стосується суми компенсації, то, за його словами, її оприлюднення не передбачено.

У свою чергу заступник генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності "Бєлавіа" Ігор Чергінець зазначив, що сума компенсації під час узгодження "трохи зменшена в порівнянні з початковою".

Як повідомляв УНН, 21 жовтня літак “Боїнг 737-800” білоруської авіакомпанії “Бєлавіа”, що виконував рейс за маршрутом “Жуляни” — Мінськ, був затриманий на вимогу української сторони.

У Службі безпеки України повідомили, що літак повернули через те, що була отримана інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці. На момент отримання інформації іноземець вже перебував на борту авіакомпанії “Белавіа”, що готувався виконати рейс до Мінська.