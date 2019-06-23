Украина готовит несколько волн давления на РФ на международных площадках - Климкин

По его словам, это произойдет, если Кремль до вторника не предоставит Международному Трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков.

"Это давление будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности. Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу, пусть это останется вне камеры", - прокомментировал министр.

Напомним, Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум , который документально подтверждает нарушение Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.