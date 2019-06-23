Україна готує декілька хвиль тиску на РФ на міжнародних майданчиках - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Після 25 червня Україна почне нову хвилю тиску на Росію на міжнародних майданчиках. Про це в інтерв’ю "5 каналу" заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНН.
За його словами, це станеться, якщо Кремль до вівторка не надасть Міжнародному Трибуналу ООН з морського права звіт щодо звільнення військовополонених українських моряків.
"Цей тиск буде і короткостроковим, оскільки нам треба досягнути результату. І буде середньостроковий тиск, бо результатом цього буде обмеження російської морської активності, військової активності. Ми плануємо багато речей, про які я кажу, але про багато не скажу, нехай це залишиться поза камерою", - прокоментував міністр.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.