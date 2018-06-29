Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 31731 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 81397 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104432 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119834 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139548 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144725 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 183170 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157016 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143099 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев

Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев

Киев  •  УНН

 • 7213 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Украина готова передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в нашей стране за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия и обмен на 23 украинский с российских тюрем. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, со ссылкой на пресс-службу уполномоченного сообщает УНН.

"Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинский с российских тюрем", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова призывает комиссара Совета Европы по правам человека посетить украинских заложников в России .

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