Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев

"Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинский с российских тюрем", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова призывает комиссара Совета Европы по правам человека посетить украинских заложников в России .