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Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Україна готова передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в нашій державі за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії і обмін на 23 українців з російських тюрем. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова, з посиланням на прес-службу уповноваженого повідомляє УНН.

“Ми готові передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії. В обмін на 23 українців з російських тюрем”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, українська уповноважена ВР з питань прав людини Людмила Денісова закликає комісара Ради Європи з прав Людини відвідати українських заручників в Росії.

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