Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Україна готова передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в нашій державі за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії і обмін на 23 українців з російських тюрем. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова, з посиланням на прес-службу уповноваженого повідомляє УНН.
“Ми готові передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії. В обмін на 23 українців з російських тюрем”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, українська уповноважена ВР з питань прав людини Людмила Денісова закликає комісара Ради Європи з прав Людини відвідати українських заручників в Росії.