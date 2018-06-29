Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців

“Ми готові передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії. В обмін на 23 українців з російських тюрем”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, українська уповноважена ВР з питань прав людини Людмила Денісова закликає комісара Ради Європи з прав Людини відвідати українських заручників в Росії.