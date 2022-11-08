Украина достигла необратимого импульса: генерал США назвал поражение россиян "неизбежным"

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"Я думаю, что результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса. До сих пор продолжаются тяжелые бои в Бахмуте, а также в Херсонской области. В последние несколько недель россияне вроде бы забирали из Херсона мирных жителей, а также грабили все, что не прибито к полу. И я предполагаю, что в Херсоне и вокруг него будут продолжаться бои несколько недель, пока украинцы не уничтожат всех россиян, которые есть на правом берегу Днепра", – сказал Годжес.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они погибают сотнями каждый день.