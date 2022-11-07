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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Донеччина - епіцентр найбільшого божевілля окупантів: гинуть сотнями щоденно - Зеленський

Донеччина - епіцентр найбільшого божевілля окупантів: гинуть сотнями щоденно - Зеленський

Київ • УНН

 • 708057 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Президента, станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні.

Загалом, як повідомив Зеленський, по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу і півдня потроху відтісняємо ворога.

Цитата

"Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів...", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

За добу Збройні сили України знищили 530 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 76 460.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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