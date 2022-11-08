Україна досягла незворотного імпульсу: генерал США назвав поразку росіян "неминучою"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Під час боїв з російськими окупантами українські військові досягли незворотного імпульсу, результат операцій на сході неминучий. Про це в інтерв’ю "Радіо Свободі" заявив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, передає УНН.
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"Я думаю, що результат операцій на сході вже неминучий. Україна досягла незворотного імпульсу. Досі тривають важкі бої у Бахмуті, а також у Херсонській області. Протягом останніх кількох тижнів росіяни начебто забирали з Херсона мирних жителів, а також грабували все, що не прибито до підлоги. І я передбачаю, що в Херсоні та навколо нього триватимуть бої кілька тижнів, поки українці не знищать усіх росіян, які є на правому березі Дніпра", – сказав Годжес.
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