Україна досягла незворотного імпульсу: генерал США назвав поразку росіян "неминучою"

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"Я думаю, що результат операцій на сході вже неминучий. Україна досягла незворотного імпульсу. Досі тривають важкі бої у Бахмуті, а також у Херсонській області. Протягом останніх кількох тижнів росіяни начебто забирали з Херсона мирних жителів, а також грабували все, що не прибито до підлоги. І я передбачаю, що в Херсоні та навколо нього триватимуть бої кілька тижнів, поки українці не знищать усіх росіян, які є на правому березі Дніпра", – сказав Годжес.

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Президент України Володимир Зеленськи повідомляв, що Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щодня.