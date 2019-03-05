Украина до сих пор ждет приезда польской делегации для переговоров об исторической памяти
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В правительстве до сих пор ждут приезда польской делегации с вице-премьер-министром Петром Глинского и руководителем польского Института национальной памяти Ярославом Шареком для завершения переговорного процесса по вопросам исторической памяти и выхода на конкретные решения, в частности, для обсуждения процесса восстановления эксгумации останков жертв войны в Гуте Пеняцкой во Львовской области. Об этом в комментарии журналисту УНН сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на вопрос происходили ли переговоры по конфликту в Гуте с представителями Польши.
"Мы ожидаем приезда руководителя Института нацпамяти Польши Ярослава Шарека, чтобы обсудить оси вопрос о продлении нашей работы над вопросами восстановления эксгумации и поисковых работ как на территории Польши так и на территории Украины. Приглашение действует. Мы всегда рады видеть руководителя института Национальной памяти Польши в Украине и вице-примьра Глинского. Сейчас все зависит от их решений", - сказал Розенко.
Для завершения переговорного процесса по вопросам исторической памяти и выхода на конкретные решения в Киев пригласили польскую делегацию с вице-премьер-министром Петром Глинского и руководителем польского Института национальной памяти Ярославом Шареком.
В июне прошлого года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что пригласил в Украину директора Института национальной памяти Польши Ярослава Шарека для обсуждения вопроса о возобновлении сотрудничества между двумя институтами.
Как сообщал УНН, в Варшаве раскритиковали запланированные в Украине эксгумации в Гуте Пеняцкой.