Україна досі чекає на приїзд польської делегації для переговорів про історичну пам'ять

“Ми чекаємо приїзду керівника Інституту нацпамяті Польщі Ярослава Шарека, щоб обговорити вісі питання щодо продовження нашої роботи над питаннями відновлення ексгумації і пошукових робіт як на території Польщі так і на території України. Запрошення діє. Ми завжди раді бачити керівника інституту Національної пам’яті Польщі в Україні і віце-прим’ра Глінського. Зараз все залежить від їхніх рішень”, - відповів Розенко.

Для завершення переговорного процесу з питань історичної пам’яті і виходу на конкретні рішення до Києва запросили польську делегацію з віце-прем’єр-міністром Пьотром Глінським і керівником польського Інституту національної пам’яті Ярославом Шареком.



В червні минулого року віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що запросив до України директора Інституту національної пам’яті Польщі Ярослава Шарека для обговорення питання щодо відновлення співпраці між двома інститутами.



Як повідомляв УНН, у Варшаві розкритикували заплановані в Україні ексгумації у Гуті Пеняцькій.



