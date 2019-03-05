Україна досі чекає на приїзд польської делегації для переговорів про історичну пам'ять

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. В уряді досі чекають на приїзд польської делегації з віце-прем’єр-міністром Пьотром Глінським і керівником польського Інституту національної пам’яті Ярославом Шареком для завершення переговорного процесу з питань історичної пам’яті і виходу на конкретні рішення, зокрема, для обговорення процесу відновлення ексгумації останків жертв війни у Гуті Пеняцькій, що на Львівщині. Про це у коментарі журналісту УНН відповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко на питання чи відбувались переговори щодо конфлікту в Гуті з представниками Польщі.

“Ми чекаємо приїзду керівника Інституту нацпамяті Польщі Ярослава Шарека, щоб обговорити вісі питання щодо продовження нашої роботи над питаннями відновлення ексгумації і пошукових робіт як на території Польщі так і на території України. Запрошення діє. Ми завжди раді бачити керівника інституту Національної пам’яті Польщі в Україні і віце-прим’ра Глінського. Зараз все залежить від їхніх рішень”, - відповів Розенко.

Для завершення переговорного процесу з питань історичної пам’яті і виходу на конкретні рішення до Києва запросили польську делегацію з віце-прем’єр-міністром Пьотром Глінським і керівником польського Інституту національної пам’яті Ярославом Шареком.

В червні минулого року віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що запросив до України директора Інституту національної пам’яті Польщі Ярослава Шарека для обговорення питання щодо відновлення співпраці між двома інститутами.

Як повідомляв УНН, у Варшаві розкритикували заплановані в Україні ексгумації у Гуті Пеняцькій.

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