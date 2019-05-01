Украина поможет Турции разработать новый боевой танк

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108460 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112448 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115130 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115932 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144991 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115665 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140458 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145001 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130381 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130399 просмотра

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Украина поможет Турции разработать новый боевой танк

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Украина и Турция подписали контракт о поставках стволовых управляемых ракет калибра 120 мм производства ГККБ “Луч”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укроборонпром”.

В рамках международной оборонной выставки, которая проходит в Стамбуле, состоялась встреча Генерального директора ГК “Укроборонпром” Павла Букина и заместителя секретаря СНБОУ Сергея Кривоноса с главой Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

“Турецкая сторона подчеркнула, что партнерство между двумя странами в сфере оборонных технологий достигло стратегического уровня. Господин Демир отметил важность увеличения количества успешных совместных проектов. В частности глава Секретариата оборонной промышленности Турции отметил, что с помощью ГК „Укроборонпром“ Турция создает новый боевой танк, а также решает вопрос двигателей для бронетехники и БПЛА”, — указано в сообщении.

Исмаил Демир отметил перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в области авиации, в частности, вспомнив о первой партии ударных БПЛА, переданную Украине. По его словам Украина и Турция уже реализуют масштабные авиационные проекты, сейчас идут соответствующие переговоры, важные для обеих стран. “Украинские представители подтвердили важность сохранения и развития достигнутого уровня двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны”, — добавили в пресс-службе.

Напоминаем, в Украине испытали радар, который ищет враждебное вооружение.

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