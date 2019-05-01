Украина поможет Турции разработать новый боевой танк
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Украина и Турция подписали контракт о поставках стволовых управляемых ракет калибра 120 мм производства ГККБ “Луч”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укроборонпром”.
В рамках международной оборонной выставки, которая проходит в Стамбуле, состоялась встреча Генерального директора ГК “Укроборонпром” Павла Букина и заместителя секретаря СНБОУ Сергея Кривоноса с главой Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
“Турецкая сторона подчеркнула, что партнерство между двумя странами в сфере оборонных технологий достигло стратегического уровня. Господин Демир отметил важность увеличения количества успешных совместных проектов. В частности глава Секретариата оборонной промышленности Турции отметил, что с помощью ГК „Укроборонпром“ Турция создает новый боевой танк, а также решает вопрос двигателей для бронетехники и БПЛА”, — указано в сообщении.
Исмаил Демир отметил перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в области авиации, в частности, вспомнив о первой партии ударных БПЛА, переданную Украине. По его словам Украина и Турция уже реализуют масштабные авиационные проекты, сейчас идут соответствующие переговоры, важные для обеих стран. “Украинские представители подтвердили важность сохранения и развития достигнутого уровня двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны”, — добавили в пресс-службе.
Напоминаем, в Украине испытали радар, который ищет враждебное вооружение.