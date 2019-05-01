Україна допоможе Туреччині розробити новий бойовий танк
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Україна і Туреччина підписали контракт про постачання стовбурових керованих ракет калібру 120 мм виробництва ДККБ “Луч”, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укроборонпром”.
У рамках міжнародної оборонної виставки, що триває у Стамбулі, відбулася зустріч Генерального директора ДК “Укроборонпром” Павла Букіна та заступника секретаря РНБОУ Сергія Кривоноса із главою Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Ісмаілом Деміром.
“Турецька сторона наголосила, що партнерство між двома країнами у сфері оборонних технологій досягло стратегічного рівня. Пан Демір наголосив на важливості збільшення кількості успішних спільних проектів. Зокрема глава Секретаріату оборонної промисловості Туреччини зазначив, що за допомогою ДК „Укроборонпром“ Туреччина створює новий бойовий танк, а також вирішує питання двигунів для бронетехніки та БПЛА”, — вказано у повідомленні.
Ісмаіл Демір наголосив на перспективах подальшої двосторонньої співпраці у галузі авіації, зокрема, згадавши про першу партію ударних БПЛА, передану Україні. За його словами Україна і Туреччина вже реалізують масштабні авіаційні проекти, наразі тривають відповідні переговори, важливі для обох країн. “Українські представники підтвердили важливість збереження і розвитку досягнутого рівня двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони”, — додали у прес-службі.
Нагадуємо, в Україні випробували радар, який шукає вороже озброєння.