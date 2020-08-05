Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87685 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102667 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127942 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107967 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128229 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101434 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102221 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104075 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма

Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 14076 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин провел первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой, во время которых стороны договорились о санкциях для панамских судов, заходящих в закрытые порты временно оккупированного Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня провел первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой. Договорились с заместителем главы внешнеполитического ведомства Панамы Федерико Альфаро Бойдом следующее: активизировать экономическое сотрудничество, в частности в области судостроения, авиаперевозки, гидроэнергетики и тому подобное. МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут суровые санкции", - написал Евгений Енин.

Он отметил, что также они договорились усилить сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН.

"Конечно поблагодарил коллегу за замечательное взаимодействие с Панамой по вопросам выдачи вип-беглецов", - добавил Евгений Енин.

Напомним, Украина и Италия усиливают сотрудничество в противодействии нелегальной миграции.

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