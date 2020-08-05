Україна домовилась з Панамою про санкції до суден, які заходять до портів окупованого Криму

“Сьогодні провів перші за останні 8 років політичні консультації з Панамою. Домовились з заступником глави зовнішньополітичного відомства Панами Федеріко Альфаро Бойдом про наступне: активізувати економічне співробітництво, зокрема у галузях суднобудівництва, авіаперевезення, гідроенергетики тощо. МЗС Панами візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором - порушників чекатимуть суворі санкції”, - написав Євген Єнін.

Він зазначив, що також вони домовились посилити співробітництво в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН.

“Звісно подякував колезі про чудову взаємодію з Панамою з питань видачі віп-втікачів”, - додав Євген Єнін.

Нагадаємо, Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії нелегальної міграції.