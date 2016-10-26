Украина 80-я в рейтинге "Doing Business 2017"

По сравнению с прошлым годом результат улучшился на 3 позиции (а учитывая изменение методологии на 1 позицию).

"По оценкам Всемирного банка, на позицию Украины повлияли улучшения в компоненте защиты прав миноритарных акционеров и в компоненте исполнения контрактов. На позицию нашей страны в рейтинге также повлияли нынешние изменения в методологии оценки и временные рамки", - говорится в сообщении.

"Да, действительно есть плюс три пункта по сравнению с прошлым годом и 80-е место в рейтинге. Этот результат не очень оптимистичен, но у команды Минэкономразвития и Офиса эффективного регулирования есть четкий план как его улучшить уже до 2018 года. Конечно, потребуется серьезное взаимодействие с парламентом, ведь только актами Правительства реформы сделать невозможно", - прокомментировал Степан Кубив, Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины.

По словам заместителя главы Администрации Президента Украины Дмитрия Шимкива в связи с сокращением количества разрешений для ведения бизнеса, Украина поднялась в рейтинге Doing Business.