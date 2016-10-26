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Україна 80-та у рейтингу “Doing Business 2017”

Україна 80-та у рейтингу “Doing Business 2017”

Київ • УНН

 • 9046 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Світовий банк оприлюднив рейтинг легкості ведення бізнесу “Doing Business 2017”, в якому Україна посіла 80 місце, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

У порівнянні з минулим роком результат покращився на 3 позиції (а враховуючи зміну методології на 1 позицію).

“За оцінками Світового банку, на позицію України вплинули поліпшення у компоненті захисту прав міноритарних акціонерів та у компоненті виконання контрактів. На позицію нашої країни у рейтингу також вплинули цьогорічні зміни у методології оцінки та часові рамк,” — йдеться у повідомленні.

“Так, справді маємо плюс три пункти в порівнянні з минулим роком та 80-те місце у рейтингу. Цей результат не дуже оптимістичний, але у команди Мінекономрозвитку та Офісу ефективного регулювання є чіткий план як його покращити уже 2018 року. Звісно, буде потрібна серйозна взаємодія з Парламентом, адже лише актами Уряду реформи зробити неможливо,” — прокоментував Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

За словами заступника голови Адміністрації Президента України Дмитра Шимківа у зв’язку зі скороченням кількості дозволів для ведення бізнесу, Україна піднялась в рейтингу Doing Business.

Українські Національні Новини

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