Укравтодор заявил о проезде основными дорогами, несмотря на непогоду
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По состоянию на утро субботы проезд на дорогах государственного значения в Украине обеспечен, дороги обрабатывают противогололедными материалами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.
"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололедицы", - сообщили в Укравтодоре состоянию на 8:00 утра.
Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами мокрое, в Ивано-Франковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях местами заснеженное, в Ровенской - местами гололедица.
"На перевальных участках без осадков. Температура воздуха -4...- 10° С. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском перевале - заснеженное.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 497 единиц техники и 818 рабочих, в дежурном режиме - 1067 единиц техники и 1526 рабочих.
Так, по состоянию на 8:00 местами был небольшой снег в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Местами туман в Волынской, Винницкой и Кировоградской областях, на остальной территории без осадков.
Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -1 до -4°.
Напомним, в Украине 15 декабря до 8 градусов мороза.