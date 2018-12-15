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Укравтодор заявил о проезде основными дорогами, несмотря на непогоду

Киев • УНН

 • 7091 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. По состоянию на утро субботы проезд на дорогах государственного значения в Украине обеспечен, дороги обрабатывают противогололедными материалами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.

Укравтодор заявил о проезде основными дорогами, несмотря на непогоду

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололедицы", - сообщили в Укравтодоре состоянию на 8:00 утра.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами мокрое, в Ивано-Франковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях местами заснеженное, в Ровенской - местами гололедица.

"На перевальных участках без осадков. Температура воздуха -4...- 10° С. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском перевале - заснеженное.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 497 единиц техники и 818 рабочих, в дежурном режиме - 1067 единиц техники и 1526 рабочих.

Так, по состоянию на 8:00 местами был небольшой снег в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Местами туман в Волынской, Винницкой и Кировоградской областях, на остальной территории без осадков.

Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -1 до -4°.

Напомним, в Украине 15 декабря до 8 градусов мороза.

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