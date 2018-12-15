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Укравтодор заявив про проїзд основними дорогами попри негоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Станом на ранок суботи проїзд на дорогах державного значення в Україні забезпечено, дороги обробляють протиожеледними матеріалами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.

Укравтодор заявив про проїзд основними дорогами попри негоду

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці", - повідомили в Укравтодорі станом на 8 годину ранку.

Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей місцями мокрий, в Івано-Франківській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях місцями засніжений, у Рівненській – місцями ожеледиця.

"На перевальних ділянках без опадів. Температура повітря -4...-10°С. Стан покриття мокрий, на Вишківському перевалі – засніжене.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 497 одиниць техніки та 818 робітників, в черговому режимі – 1067 одиниць техніки та 1526 робітників.

Так, станом на 8 годину місцями був невеликий сніг у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях. Місцями туман у Волинській, Вінницькій та Кіровоградській областях, на решті території без опадів.

Середня температура повітря на більшій території країни коливається від -1 до -4°.

Нагадаємо, в Україні 15 грудня до 8 градусів морозу.

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