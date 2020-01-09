Укравтодор заверил в проезде основными дорогами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. На утро четверга, 9 января, автомобильные дороги государственного значения в большинстве областей Украины сухие, местами - мокрые, в четырех областях местами гололедица. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 9 января 2020 года небольшой снег в северных областях, на западе страны идет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где идут осадки, покрытие мокрое, в Закарпатской, Днепропетровской, Львовской и Херсонской областях местами гололедица", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог в Закарпатской и Львовской областях, как указано - небольшой дождь при минусовой температуре. Состояние покрытия перевалов: местами гололедица, на остальной сухое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отметили в агентстве.
Напомним, в Украине 9 января местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь.