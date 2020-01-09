Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. На ранок четверга, 9 січня, автомобільні дороги державного значення у більшості областей України сухі, подекуди - мокрі, у чотирьох областях місцями ожеледиця. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 9 січня 2020 року невеликий сніг у північних областях, на заході країни йде невеликий дощ, на решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в областях, де йдуть опади, покриття мокре, у Закарпатській, Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг в Закарпатській та Львівські областях, як вказано, - невеликий дощ при мінусовій температурі. Стан покриття перевалів: місцями ожеледиця, на решті сухе.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - зазначили в агентстві.
Нагадаємо, в Україні 9 січня місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ.