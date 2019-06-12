"Укравтодор" наполовину выполнил план по латанию ям на дорогах

"По состоянию на сегодня ликвидированы ямы на около 3 млн квадратных метров. Это около половины объема", - отметил Новак.

По его словам, в этом году на эксплуатационное содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн, общая же поврежденность дорог из-за выбоин - более 6,5 млн квадратных метров на 21 тыс. км дорог.

При этом он добавил, что правительство дополнительно выделило еще 300 млн грн на аварийный ремонт дорог. В частности эти средства пойдут на ремонт трасс М-05 и части М-06.

Напомним, на ремонт дорог в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях на протяжении двух лет неэффективно использовано 410,3 млн грн.

Еще в прошлом году в "Укравтодоре" заявили о намерении отказаться от ямочного ремонта.



