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"Укравтодор" наполовину выполнил план по латанию ям на дорогах

Киев • УНН

 • 9525 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. "Укравтодор" ликвидировал ямы на 3 млн квадратных метров украинских дорог, осталось ликвидировать ямы еще на половине разбитых дорог. Об этом сообщил и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Укравтодор" наполовину выполнил план по латанию ям на дорогах

"По состоянию на сегодня ликвидированы ямы на около 3 млн квадратных метров. Это около половины объема", - отметил Новак.

По его словам, в этом году на эксплуатационное содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн, общая же поврежденность дорог из-за выбоин - более 6,5 млн квадратных метров на 21 тыс. км дорог.

При этом он добавил, что правительство дополнительно выделило еще 300 млн грн на аварийный ремонт дорог. В частности эти средства пойдут на ремонт трасс М-05 и части М-06.

Напомним, на ремонт дорог в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях на протяжении двух лет неэффективно использовано 410,3 млн грн.

Еще в прошлом году в "Укравтодоре" заявили о намерении отказаться от ямочного ремонта.

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