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"Укравтодор" наполовину виконав план з латання ям на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. "Укравтодор" ліквідував ями на 3 млн квадратних метрів українських доріг, залишилось ліквідувати ямковість ще на половині розбитих доріг. Про це повідомив в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Укравтодор" наполовину виконав план з латання ям на дорогах

"Станом на сьогодні ліквідовано ямковість на близько 3 млн квадратних метрів. Це близько половини обсягу", - зазначив Новак.

За його словами, цього року на експлуатаційне утримання доріг з бюджету виділено 6,1 млрд грн, загальна ж ураженість доріг ямковістю – понад 6,5 млн квадратних метрів на 21 тис. км доріг.

При цьому він додав, що уряд додатково виділив ще 300 млн грн на аварійний ремонт доріг. Зокрема ці кошти підуть на ремонт трас М-05 і частини М-06.

Нагадаємо, на ремонт доріг у Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях впродовж двох років неефективно використано 410,3 млн грн

Ще минулого року в "Укравтодорі" заявили про намір відмовитись від ямкового ремонту.

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