В Украине в четверг, 20 июня, пройдут кратковременные дожди, грозы, местами с градом и шквалами, температура ночью 15-20°, днем в западных и северных областях 21-26°, на остальной территории 28-33°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

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Ночью в северных и большинстве западных областей, в день в Украине, кроме запада, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах центральных, южных и восточных областей град и шквалы 15-20 м / с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 21-26°, на остальной территории 28-33° говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 18-20°, днем 22-24°; на Киевщине ночью 15-20°, днем 21-26°.

Согласно прогнозу, в дальнейшем в Украине преимущественно без осадков, только 21 июня в восточных, в день 22 июня в западных областях местами вероятны кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 11-16°, на юге, 22 июня, и на западе страны до 19°; днем 21 июня 21-26°, на Закарпатье до 30°, 22 июня 24-29°, в западных областях 30-34°.

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В Киеве и области 21-22 июня осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. В столице температура ночью 14-16°, днем 21 июня 23-25°, 22 июня 27-29°; на Киевщине ночью 11-16°, днем 21 июня 21-26°, 22 июня 24-29°.

Синоптики 23 июня прогнозируют в западных и северных, днем и в центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 16-22°, днем 27-33°, в западных и северных областях 23-29°.

24 июня ночью в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах, в день в Украине, кроме южной части, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, днем 20-26°; в южной части и восточных областях ночью 16-22°, днем 27-33°.

В столичном регионе 23 - 24 июня местами вероятен кратковременный дождь, гроза, лишь ночью 24 июня без осадков. В Киеве температура 23 июня ночью 18-20°, днем 26-28°, 24 июня ночью 14-16°, днем 22-24°; по области 23 июня ночью 16-21°, днем 24-29°, 24 июня ночью 11-16°, днем 20-25°.

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