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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Україну сьогодні накриють грози, подекуди град та шквали

Київ • УНН

 • 38690 перегляди

20 червня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, град і шквали, температура повітря складе 15-20°c Вночі і 21-33°C вдень, причому в різних регіонах вона буде різною.

Україну сьогодні накриють грози, подекуди град та шквали

В Україні в четвер, 20 червня, пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями з градом і шквалами, температура вночі 15-20°, вдень в західних і північних областях 21-26°, на решті території 28-33°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

Деталі

Уночі у північних та більшості західних областей, вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, грози, в окремих районах центральних, південних та східних областей град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 21-26°, на решті території 28-33°

йдеться в повідомленні.

У Києві та області завтра очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с . У столиці температура вночі 18-20°, вдень 22-24°; на Київщині вночі 15-20°, вдень 21-26°.

Згідно з прогнозом, надалі в Україні переважно без опадів, лише 21 червня у східних, вдень 22 червня у західних областях місцями ймовірні короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні, 22 червня, і на заході країни до 19°; вдень 21 червня 21-26°, на Закарпатті до 30°, 22 червня 24-29°, у західних областях 30-34°.

Доповнення

У Києві та області 21-22 червня опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 14-16°, вдень 21 червня 23-25°, 22 червня 27-29°; на Київщині вночі 11-16°, вдень 21 червня 21-26°, 22 червня 24-29°.

Синоптики 23 червня прогнозують у західних та північних, вдень і в центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 16-22°, вдень 27-33°, у західних та північних областях 23-29°.

24 червня вночі у східних областях, на Закарпатті та в Карпатах, вдень в Україні, крім південної частини, місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, вдень 20-26°; у південній частині та східних областях вночі 16-22°, вдень 27-33°.

У столичному регіоні 23- 24 червня місцями ймовірний короткочасний дощ, гроза, лише вночі 24 червня без опадів. У Києві температура 23 червня вночі 18-20°, вдень 26-28°, 24 червня вночі 14-16°, вдень 22-24°; по області 23 червня вночі 16-21°, вдень 24-29°, 24 червня вночі 11-16°, вдень 20-25°.

Сильні дощі в Центральній Америці забрали життя щонайменше 13 людей 18.06.24, 06:04 • 20209 переглядiв

Лілія Подоляк

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