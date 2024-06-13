Каждый украинец ежедневно в среднем потребляет от 2,5 г до 4,25 г соли только с хлебом, а это - половина и более суточной нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому министерство здравоохранения призвало производителей хлебобулочных изделий постепенно уменьшать содержание соли в своей продукции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как сообщается, Минздрав провел соответствующее совещание с представителями Всемирной организации здравоохранения, Центра общественного здоровья, Госпродпотребслужбы и Всеукраинской ассоциации пекарей.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, хлеб является одним из основных продуктов, из которого украинцы получают соль. По данным Госслужбы статистики, каждый украинец потребляет около 250 г хлеба в сутки. Содержание соли в большинстве разновидностей хлеба колеблется от 1,07 до 1,7 г на 100 г. Это означает, что один кусок хлеба (30-40 г) может содержать до 0,68 г соли. Хотя иногда встречаются и такие виды хлеба, где содержание соли равно 0,56 г, или значительно превышает 1,7 г на 100 г.

Количество натрия, который мы потребляем в основном в виде пищевой соли, влияет на общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшение количества соли в хлебе - важный аспект национальных стратегий снижения такой заболеваемости. Украина уже два года имеет определенные ограничения, введенные в рамках реформы школьного питания. Для хлеба, который едят в учебных заведениях и других, где находятся дети, содержание соли не должно превышать 0,45 г на 100 г готового продукта. Однако важно, чтобы дети и ответственные за них взрослые имели возможность питаться более здорово не только в школе, но и дома, ведь это пойдет на пользу всем, и вместе с другими мерами сделает украинцев здоровее - рассказал министр здравоохранения.

По данным Национального исследования STEPS, украинцы в среднем потребляют около 12,6 г соли в сутки, тогда как ВОЗ рекомендует не превышать 5 г. Таким образом украинцы ежедневно превышают потребление соли более чем в 2,5 раза.

Минздрав предлагает украинским производителям хлеба рассмотреть такие меры:

Уменьшить количество соли в хлебе и хлебобулочных изделиях до уровня не более 0,9 г на 100 г. Это можно делать постепенно, чтобы потребители привыкали к менее соленому вкусу (как это было, например, в Финляндии).

Повышать вкусовые качества выпечки другим способом, например, использовать травы и специи или даже ферментированные продукты, что может помочь компенсировать уменьшение соли.



Как указали в Минздраве, реализация этих мероприятий поможет снизить общее потребление соли, способствовать здоровому питанию и снижению уровня неинфекционных заболеваний.

Какова норма потребления соли и на что она влияет - ответ Минздрава