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Українці перевищують добову норму солі у 2,5 рази: МОЗ закликало виробників хліба менше солити

Українці перевищують добову норму солі у 2,5 рази: МОЗ закликало виробників хліба менше солити

Київ • УНН

 • 14911 перегляди

Кожен українець споживає в середньому від 2,5 до 4,25 грамів солі щодня лише з хлібом, що перевищує рекомендовану ВООЗ добову норму більш ніж у 2,5 рази. Міністерство охорони здоров'я закликало виробників хлібобулочних виробів поступово зменшувати вміст солі у своїй продукції.

Кожен українець щодня в середньому споживає від 2,5 г до 4,25 г солі тільки з хлібом, а це – половина і більше добової норми, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Тому міністерство охорони здоров'я закликало виробників хлібобулочних виробів поступово зменшувати вміст солі у своїй продукції. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як повідомляється, МОЗ провело відповідну нарадуз представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, Центру громадського здоров’я, Держпродспоживслужби та Всеукраїнської асоціації пекарів. 

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, хліб є одним з основних продуктів, з якого українці отримують сіль. За даними Держслужби статистики, кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу. Вміст солі в більшості різновидів хліба коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г.  Це означає, що один шматок хліба (30-40 г) може містити до 0,68 г солі. Хоча іноді зустрічаються й такі види хліба, де вміст солі дорівнює 0,56 г, або значно перевищує 1,7 г на 100 г.

Кількість натрію, який ми споживаємо здебільшого у вигляді харчової солі,  впливає на загальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Зменшення кількості солі в хлібі – важливий аспект національних стратегій зниження такої захворюваності. Україна вже два роки має певні обмеження, запроваджені в межах реформи шкільного харчування. Для хліба, який їдять у закладах освіти й інших, де перебувають діти, вміст солі не має перевищувати 0,45 г на 100 г готового продукту. Проте важливо, щоби діти й відповідальні за них дорослі мали можливість харчуватися більш здорово не лише в школі, а й вдома, адже це піде на користь усім, і разом з іншими заходами зробить українців здоровішими

– розповів міністр охорони здоров’я.

За даними Національного дослідження STEPS, українці в середньому споживають близько 12,6 г солі на добу, тоді як ВООЗ рекомендує не перевищувати 5 г.  Отже українці щоденно перевищують споживання солі більш ніж у 2,5 раза.

МОЗ пропонує українським виробникам хліба розглянути такі заходи:

  • Зменшити кількість солі в хлібі та хлібобулочних виробах до рівня не більше ніж 0,9 г на 100 г. Це можна робити поступово, щоби споживачі звикали до менш солоного смаку (як це було, наприклад, у Фінляндії). 
  • Підвищувати смакові якості випічки в інший спосіб, наприклад, використовувати трави та спеції або навіть ферментовані продукти, що може допомогти компенсувати зменшення солі.

Як вказали в МОЗ, реалізація цих заходів допоможе знизити загальне споживання солі, сприяти здоровому харчуванню та зниженню рівня неінфекційних захворювань.

Якою є норма споживання солі та на що вона впливає - відповідь МОЗ10.06.24, 17:20 • 89909 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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