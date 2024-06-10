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Якою є норма споживання солі та на що вона впливає - відповідь МОЗ

Якою є норма споживання солі та на що вона впливає - відповідь МОЗ

Київ • УНН

 • 89909 перегляди

Більшість населення світу, включно з українцями, споживає набагато більше солі, ніж рекомендовано, що призводить до серйозних ризиків для здоров’я, тому МОЗ радить обмежити споживання солі до 5 грамів на добу.

Більшість населення світу споживає набагато більше солі, ніж рекомендовано. Україна – не виняток. Якою є норма споживання солі та на що вона впливає, розповіли у МОЗ, пише УНН.

Деталі

За даними ВООЗ, середнє глобальне споживання натрію оцінюється в 4310 мг натрію/день (еквівалентно 10,78 г солі/день). Це призводить до майже 2 мільйонів смертей щороку.

У дослідженні, проведеному у 2019 році, встановлено, що українські діти споживають набагато більше солі ніж рекомендовано навіть для дорослих людей. Діти дошкільного віку у середньому вживають 6,4 г солі на добу, молодші школярі – 7,4 г, а підлітки – 9,2 г. 

Більшість солі людина отримує з оброблених продуктів або безконтрольно досолюючи їжу під час приготування чи за столом. Проте, вказує МОЗ, причини для того, щоби зменшити кількість солі у раціоні, дуже вагомі:

  • Зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Обмеження солі допомагає підтримувати нормальний рівень кров'яного тиску, знижуючи навантаження на серце і судини. 
  • Запобігання розвитку хронічної ниркової недостатності. Солоний раціон сприяє затримці води в організмі і збільшує навантаження на нирки. 
  • Збереження кісткової тканини. Надмірне споживання солі може сприяти виведенню кальцію з організму через сечу, що може призвести до ослаблення кісток і розвитку остеопорозу.
  • Профілактика ожиріння. Зменшення споживання солі може допомогти контролювати апетит і сприяти здоровому харчуванню, що знижує ризик набору зайвої ваги. 
  • Покращення смакових відчуттів. Зменшення солі у раціоні дозволяє відновити природну чутливість до смаків. 
  • Підтримка загального здоров'я. Збалансований раціон без надмірної кількості солі сприяє нормалізації водно-сольового балансу в організмі, поліпшенню травлення та підтримці енергії.

Щоби уникнути цих ризиків, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує обмежити кількість солі у раціоні до 5 грамів на добу.

Щоби зменшити її споживання, ВООЗ пропонує:

  • їсти переважно свіжі, мінімально оброблені продукти; 
  • обирати продукти з низьким вмістом натрію (менш як 120 мг натрію на 100 г продукту); 
  • готувати їжу з мінімальним додаванням солі або взагалі без неї; 
  • використовувати трави та спеції для приправлення страв замість солі; 
  • обмежити використання «магазинних» соусів, заправок та продуктів швидкого приготування, оброблених продуктів; 
  • прибрати сільничку зі столу.

"Пам’ятайте, зменшення споживання солі є простим, але ефективним кроком до поліпшення здоров'я", - наголосили у МОЗ.

В МОЗ дали поради, як уберегти себе від отруєнь в умовах спеки й "блекауту"06.06.24, 18:12 • 118205 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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