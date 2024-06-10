Якою є норма споживання солі та на що вона впливає - відповідь МОЗ
Київ • УНН
Більшість населення світу, включно з українцями, споживає набагато більше солі, ніж рекомендовано, що призводить до серйозних ризиків для здоров’я, тому МОЗ радить обмежити споживання солі до 5 грамів на добу.
Більшість населення світу споживає набагато більше солі, ніж рекомендовано. Україна – не виняток. Якою є норма споживання солі та на що вона впливає, розповіли у МОЗ, пише УНН.
Деталі
За даними ВООЗ, середнє глобальне споживання натрію оцінюється в 4310 мг натрію/день (еквівалентно 10,78 г солі/день). Це призводить до майже 2 мільйонів смертей щороку.
У дослідженні, проведеному у 2019 році, встановлено, що українські діти споживають набагато більше солі ніж рекомендовано навіть для дорослих людей. Діти дошкільного віку у середньому вживають 6,4 г солі на добу, молодші школярі – 7,4 г, а підлітки – 9,2 г.
Більшість солі людина отримує з оброблених продуктів або безконтрольно досолюючи їжу під час приготування чи за столом. Проте, вказує МОЗ, причини для того, щоби зменшити кількість солі у раціоні, дуже вагомі:
- Зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Обмеження солі допомагає підтримувати нормальний рівень кров'яного тиску, знижуючи навантаження на серце і судини.
- Запобігання розвитку хронічної ниркової недостатності. Солоний раціон сприяє затримці води в організмі і збільшує навантаження на нирки.
- Збереження кісткової тканини. Надмірне споживання солі може сприяти виведенню кальцію з організму через сечу, що може призвести до ослаблення кісток і розвитку остеопорозу.
- Профілактика ожиріння. Зменшення споживання солі може допомогти контролювати апетит і сприяти здоровому харчуванню, що знижує ризик набору зайвої ваги.
- Покращення смакових відчуттів. Зменшення солі у раціоні дозволяє відновити природну чутливість до смаків.
- Підтримка загального здоров'я. Збалансований раціон без надмірної кількості солі сприяє нормалізації водно-сольового балансу в організмі, поліпшенню травлення та підтримці енергії.
Щоби уникнути цих ризиків, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує обмежити кількість солі у раціоні до 5 грамів на добу.
Щоби зменшити її споживання, ВООЗ пропонує:
- їсти переважно свіжі, мінімально оброблені продукти;
- обирати продукти з низьким вмістом натрію (менш як 120 мг натрію на 100 г продукту);
- готувати їжу з мінімальним додаванням солі або взагалі без неї;
- використовувати трави та спеції для приправлення страв замість солі;
- обмежити використання «магазинних» соусів, заправок та продуктів швидкого приготування, оброблених продуктів;
- прибрати сільничку зі столу.
"Пам’ятайте, зменшення споживання солі є простим, але ефективним кроком до поліпшення здоров'я", - наголосили у МОЗ.
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