Какова норма потребления соли и на что она влияет - ответ Минздрава
Киев • УНН
Большинство населения мира, включая украинцев, потребляет гораздо больше соли, чем рекомендовано, что приводит к серьезным рискам для здоровья, поэтому Минздрав советует ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки.
Большинство населения мира потребляет гораздо больше соли, чем рекомендуется. Украина – не исключение. Какова норма потребления соли и на что она влияет, рассказали в Минздраве, пишет УНН.
Детали
По данным ВОЗ, среднее глобальное потребление натрия оценивается в 4310 мг натрия в день (эквивалентно 10,78 г соли в день). Это приводит к почти 2 миллионам смертей каждый год.
В исследовании, проведенном в 2019 году, установлено, что украинские дети потребляют гораздо больше соли чем рекомендовано даже для взрослых людей. Дети дошкольного возраста в среднем употребляют 6,4 г соли в день, младшие школьники – 7,4 г, а подростки - 9,2 г.
Большинство соли человек получает из обработанных продуктов или бесконтрольно досаливая пищу во время приготовления или за столом. Однако, указывает Минздрав, причины для того, чтобы уменьшить количество соли в рационе, очень весомые:
- снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ограничение соли помогает поддерживать нормальный уровень кровяного давления, снижая нагрузку на сердце и сосуды.
- предотвращение развития хронической почечной недостаточности. Соленый рацион способствует задержке воды в организме и увеличивает нагрузку на почки.
- сохранение костной ткани. Чрезмерное потребление соли может способствовать выведению кальция из организма с мочой, что может привести к ослаблению костей и развитию остеопороза.
- профилактика ожирения. Снижение потребления соли может помочь контролировать аппетит и способствовать здоровому питанию, что снижает риск набора лишнего веса.
- улучшение вкусовых ощущений. Уменьшение соли в рационе позволяет восстановить естественную чувствительность к вкусам.
- поддержание общего состояния здоровья. Сбалансированный рацион без чрезмерного количества соли способствует нормализации водно-солевого баланса в организме, улучшению пищеварения и поддержанию энергии.
Чтобы избежать этих рисков, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить количество соли в рационе до 5 граммов в сутки.
Чтобы уменьшить ее потребление, ВОЗ предлагает:
- есть в основном свежие, минимально обработанные продукты;
- выбирать продукты с низким содержанием натрия (менее 120 мг натрия на 100 г продукта);
- готовить пищу с минимальным добавлением соли или вообще без нее;
- использовать травы и специи для приправки блюд вместо соли;
- ограничить использование "магазинных" соусов, заправок и продуктов быстрого приготовления, обработанных пищевых продуктов;
- убрать солонку со стола.
"Помните, уменьшение потребления соли является простым, но эффективным шагом к улучшению здоровья", - отметили в Минздраве.
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