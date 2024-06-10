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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Какова норма потребления соли и на что она влияет - ответ Минздрава

Какова норма потребления соли и на что она влияет - ответ Минздрава

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 14:20  •  2196 просмотра

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Большинство населения мира, включая украинцев, потребляет гораздо больше соли, чем рекомендовано, что приводит к серьезным рискам для здоровья, поэтому Минздрав советует ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки.

Большинство населения мира потребляет гораздо больше соли, чем рекомендуется. Украина – не исключение. Какова норма потребления соли и на что она влияет, рассказали в Минздраве, пишет УНН.

Детали

По данным ВОЗ, среднее глобальное потребление натрия оценивается в 4310 мг натрия в день (эквивалентно 10,78 г соли в день). Это приводит к почти 2 миллионам смертей каждый год.

В исследовании, проведенном в 2019 году, установлено, что украинские дети потребляют гораздо больше соли чем рекомендовано даже для взрослых людей. Дети дошкольного возраста в среднем употребляют 6,4 г соли в день, младшие школьники – 7,4 г, а подростки - 9,2 г. 

Большинство соли человек получает из обработанных продуктов или бесконтрольно досаливая пищу во время приготовления или за столом. Однако, указывает Минздрав, причины для того, чтобы уменьшить количество соли в рационе, очень весомые:

  • снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ограничение соли помогает поддерживать нормальный уровень кровяного давления, снижая нагрузку на сердце и сосуды. 
  • предотвращение развития хронической почечной недостаточности. Соленый рацион способствует задержке воды в организме и увеличивает нагрузку на почки. 
  • сохранение костной ткани. Чрезмерное потребление соли может способствовать выведению кальция из организма с мочой, что может привести к ослаблению костей и развитию остеопороза.
  • профилактика ожирения. Снижение потребления соли может помочь контролировать аппетит и способствовать здоровому питанию, что снижает риск набора лишнего веса. 
  • улучшение вкусовых ощущений. Уменьшение соли в рационе позволяет восстановить естественную чувствительность к вкусам. 
  • поддержание общего состояния здоровья. Сбалансированный рацион без чрезмерного количества соли способствует нормализации водно-солевого баланса в организме, улучшению пищеварения и поддержанию энергии.

Чтобы избежать этих рисков, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить количество соли в рационе до 5 граммов в сутки.

Чтобы уменьшить ее потребление, ВОЗ предлагает:

  • есть в основном свежие, минимально обработанные продукты; 
  • выбирать продукты с низким содержанием натрия (менее 120 мг натрия на 100 г продукта); 
  • готовить пищу с минимальным добавлением соли или вообще без нее; 
  • использовать травы и специи для приправки блюд вместо соли; 
  • ограничить использование "магазинных" соусов, заправок и продуктов быстрого приготовления, обработанных пищевых продуктов; 
  • убрать солонку со стола.

"Помните, уменьшение потребления соли является простым, но эффективным шагом к улучшению здоровья", - отметили в Минздраве.

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"6 июня 2024, 15:12 • 113034 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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