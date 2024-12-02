Украинцы накопили рекордную сумму Национального кэшбэка в ноябре
Киев • УНН
В ноябре более 4 млн украинцев накопили 250 млн грн Национального кэшбэка, что вдвое больше чем в октябре. Средства можно потратить на коммуналку, лекарства, транспорт и другие услуги.
В ноябре украинцы накопили вдвое больше денег Национального кэшбэка, чем это было в октябре, пишет УНН с ссылкой на Дія.
Более 4 миллионов украинцев накопили 250 миллионов гривен Национального кэшбэка, что вдвое больше, чем было в октябре. С картой Национального кэшбэка в Дії можно получить 10% от стоимости всех продуктов украинского производства.
Средства полученные из кэшбэка можно потратить на коммуналку, лекарства, транспорт, развлечения, донаты Вооруженным силам или военные облигации в действии.
В программе участвуют более 340 тысяч товаров.
Чтобы присоединиться к программе Национальный кэшбэк:
- В приложении Дія перейдите в Национальный кэшбэк в разделе Сервисы;
- Ознакомьтесь с условиями и нажмите Начать
- Нажмите Открыть карту для выплаты, Выберите банк и Авторизуйтесь в приложении банка.
Также, на карту Национального кэшбэка также поступает Зимняя поддержка.
Это позволяет объединять кэшбэк с зимней помощью и тратьте эти средства вместе.
Напомним
За первые сутки программы "Зимняя еподдержка" поступило более 2,5 млн заявок на получение 1000 грн помощи. большинство заявителей-женщины (64%), также подано 551 тыс. заявок на выплаты детям.