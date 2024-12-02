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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы накопили рекордную сумму Национального кэшбэка в ноябре

Украинцы накопили рекордную сумму Национального кэшбэка в ноябре

Киев  •  УНН

 • 5959 просмотра

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В ноябре более 4 млн украинцев накопили 250 млн грн Национального кэшбэка, что вдвое больше чем в октябре. Средства можно потратить на коммуналку, лекарства, транспорт и другие услуги.

В ноябре украинцы накопили вдвое больше денег Национального кэшбэка, чем это было в октябре, пишет УНН с ссылкой на Дія.

Более 4 миллионов украинцев накопили 250 миллионов гривен Национального кэшбэка, что вдвое больше, чем было в октябре. С картой Национального кэшбэка в Дії можно получить 10% от стоимости всех продуктов украинского производства.

Средства полученные из кэшбэка можно потратить на коммуналку, лекарства, транспорт, развлечения, донаты Вооруженным силам или военные облигации в действии.

В программе участвуют более 340 тысяч товаров.

Чтобы присоединиться к программе Национальный кэшбэк:

  • В приложении Дія перейдите в Национальный кэшбэк в разделе Сервисы;
  • Ознакомьтесь с условиями и нажмите Начать
  • Нажмите Открыть карту для выплаты, Выберите банк и Авторизуйтесь в приложении банка. 

Также, на карту Национального кэшбэка также поступает Зимняя поддержка.

Это позволяет объединять кэшбэк с зимней помощью и тратьте эти средства вместе.

Напомним

За первые сутки программы "Зимняя еподдержка" поступило более 2,5 млн заявок на получение 1000 грн помощи. большинство заявителей-женщины (64%), также подано 551 тыс. заявок на выплаты детям.

Алина Волянская

Алина Волянская

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