Украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях рф во время "выборов"

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики планируют теракты в период проведения так называемых "выборов" президента рф. Украинцев в оккупации предупредили о возможных провокациях россиян. Об этом сообщает движение сопротивления "Желтая лента", пишет УНН.

По информации от активистов движения "Желтая Лента" с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины, - говорится в сообщении.

Детали

Активисты добавляют, что захватчики собираются традиционно обвинить Вооруженные Силы Украины в якобы провокациях.

Украинцев в оккупации призвали не подходить к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта и находиться дома.

Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы, - отмечают активисты.

Напомним

Украина не признает президентские выборы в россии в 2024 году, называя их "фарсом" и заявляя, что в россии уже давно не было свободных и честных выборов, поскольку в избирательный процесс регулярно вмешиваются и создают преимущества для провластных кандидатов.