Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Летом украинцы могут столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Об этом рассказал во время брифинга директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Детали

Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления. И одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность, - много воды, все довольно комфортно. Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля - в августе. И даже при условии максимального импорта очень трудно предсказать насколько большой дефицит сохранится в энергосистеме - сказал Харченко.

Он добавил, что украинцам нужно готовиться к летним отключениям света.

К сожалению, у нас и сейчас есть отключения, и я предполагаю, что нам надо готовиться. Украинцам надо восстановить знания, где павербанки, что с зарядом и быть готовыми к тому, что определенные ограничения потребления будут происходить - добавил Харченко.

Напомним

В Украине во время ракетной вражеской атаки был обстрелян один из объектов газовой инфраструктуры на западе. После вражеских атак применяются ограничения электроэнергии в двух областях, из-за ухудшения погодных условий обесточены 212 населенных пунктов в 5 регионах.