ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 13:20  •  2106 просмотра

Read in English

Летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии в связи с ожидаемым пиковым потреблением и потенциальным дефицитом в энергосистеме, считает директор Центра энергетических исследований Александр Харченко.

Летом украинцы могут столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Об этом рассказал во время брифинга директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Детали

Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления. И одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность, - много воды, все довольно комфортно. Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля - в августе. И даже при условии максимального импорта очень трудно предсказать насколько большой дефицит сохранится в энергосистеме

 - сказал Харченко.

Он добавил, что украинцам нужно готовиться к летним отключениям света.

К сожалению, у нас и сейчас есть отключения, и я предполагаю, что нам надо готовиться. Украинцам надо восстановить знания, где павербанки, что с зарядом и быть готовыми к тому, что определенные ограничения потребления будут происходить

- добавил Харченко.

Напомним

В Украине во время ракетной вражеской атаки был обстрелян один из объектов газовой инфраструктуры на западе. После вражеских атак применяются ограничения электроэнергии в двух областях, из-за ухудшения погодных условий обесточены 212 населенных пунктов в 5 регионах.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономика
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  14547 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  48690 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  70279 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  203221 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133610 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133147 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152927 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143054 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145213 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153312 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

  •  2106 просмотра
Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

  •  2945 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: что известно

Взрыв прогремел в Харькове: что известно

  •  3049 просмотра
В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света

В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света

  •  4181 просмотра
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
Эксклюзив

  •  14547 просмотра
Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения

Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения

  •  4140 просмотра
Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

  •  4894 просмотра
Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде

Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде

  •  4546 просмотра
Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы

Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы

  •  5209 просмотра
Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении

Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении

  •  6704 просмотра

Популярные

Украина переходит на летнее время 31 марта

Украина переходит на летнее время 31 марта

  •  107953 просмотра
В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины

В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины

  •  63745 просмотра
На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк

На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк

  •  54818 просмотра
Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

  •  48408 просмотра
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

  •  44558 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  203221 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  243642 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  600832 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  550139 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  562192 просмотра

Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии в связи с ожидаемым пиковым потреблением и потенциальным дефицитом в энергосистеме, считает директор Центра энергетических исследований Александр Харченко.

Война •   •  2106 просмотра
Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

Украина ожидает вскоре увидеть в небе первые истребители F-16, которые обеспечат мощную воздушную поддержку против российской авиации.

Война •   •  2945 просмотра
Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

Взрыв прогремел в Харькове: что известно

В Харькове прогремел взрыв. В Воздушных силах предупредили о запуске управляемых авиабомб и российском обстреле.

Война •   •  3049 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: что известно

В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света

Из-за значительных повреждений энергосистемы Украины, вызванных российскими ракетными обстрелами, в городе Александрия Кировоградской области срочно введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Общество •   •  4181 просмотра
В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

В 2022-2023 годах Министерство обороны Украины заключило государственные контракты на закупку оружия и боеприпасов с более 130 компаниями, среди которых около 100 отечественных предприятий и более 30 иностранных компаний, часто с привлечением посредников из-за высокой конкуренции на рынке вооружений.

Война •   •  14547 просмотра
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения

По меньшей мере 630 религиозных объектов, включая церкви, храмы, синагоги и мечети, были разрушены или повреждены российскими обстрелами и мародерством с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Война •   •  4140 просмотра
Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения

Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

По словам главы Одесской областной военной администрации, враг продолжает обстреливать Одесскую область.

Война •   •  4894 просмотра
Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде

Польша направит войска, в том числе кинологов с собаками, в Париж для помощи в обеспечении безопасности и обнаружении взрывчатки во время летних Олимпийских игр 2024 года.

Новости Мира •   •  4546 просмотра
Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде

Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы

Четырех предателей, которые воевали против украинских войск на востоке и юге Украины в составе российских оккупационных группировок, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.

Война •   •  5209 просмотра
Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы

Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении

Массированная атака России 22 марта нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, что требует срочного ремонта и увеличения генерирующих мощностей, особенно маневренных мощностей для Харькова и Одессы, а также усиления противовоздушной обороны и физической защиты объектов.

Война •   •  6704 просмотра
Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении