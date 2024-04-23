Украинцам продлили бесплатный проезд по автобанам в Австрии

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Австрия продлила бесплатный проезд по своим автомагистралям и право на получение пограничного страхования для украинцев с транспортными средствами до 30 сентября 2024 года, позволив им использовать украинские водительские удостоверения без обмена на удостоверение ЕС в течение этого периода.
США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ
США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, чтобы заставить Пекин ограничить экспорт товаров двойного назначения, которые помогают российскому военному производству.
Командующий Воздушных Сил показал, как Одесская бригада ночью сбивала вражеские "шахеды"
Одесская бригада противовоздушной обороны провела успешную боевую работу по сбиванию российских ударных беспилотников на южном направлении в ночь на 23 апреля 2024 года.
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рф с помощью китайских технологий хочет превратить "шахед" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет": что известно
россия работает над оснащением иранских беспилотников-камикадзе Shahed китайскими модулями связи, чтобы превратить их в барражирующие боеприпасы, способные поражать движущиеся объекты, передавать видео и получать команды управления, что потенциально повышает их смертоносность и разрушительные возможности.
Ситуация в Очеретино сложная: россияне применяют химическое оружие, ВСУ пытаются оттеснить оккупантов
Украинские войска контролируют большую часть Очеретино на Авдеевском направлении, также южная часть населенного пункта находится под огневым контролем ВСУ. При этом оккупанты пытаются захватить населенный пункт с применением всего имеющегося оружия, включая химические вещества.
Рада поддержала законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который вводит начальную общую военную подготовку путем преподавания предмета "Защита Отечества" для старшеклассников и учащихся профессионально-технических учебных заведений.
Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%
Bank of America (BofA) назвал акции Apple (AAPL) "лучшим выбором" на 2024 год, указав на четыре потенциальных катализатора, которые могут привести к росту акций, включая запуск iPhone 16 с поддержкой искусственного интеллекта и рост бизнеса Apple в сфере услуг.
В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет
Марш "Бессмертный полк" снова отменили в аннексированном россией Крыму и нескольких российских регионах из соображений безопасности.