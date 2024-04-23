Украинцам продлили бесплатный проезд по автобанам в Австрии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  102248 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  134219 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  134500 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  138607 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  119607 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156728 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224336 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  434384 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175538 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131788 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  434384 просмотра
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19 апреля 2024, 08:45  •  353549 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  400547 просмотра

Украинцам продлили бесплатный проезд по автобанам в Австрии

Австрия продлила бесплатный проезд по своим автомагистралям и право на получение пограничного страхования для украинцев с транспортными средствами до 30 сентября 2024 года, позволив им использовать украинские водительские удостоверения без обмена на удостоверение ЕС в течение этого периода.

Общество •   •  7710 просмотра
Украинцам продлили бесплатный проезд по автобанам в Австрии

США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, чтобы заставить Пекин ограничить экспорт товаров двойного назначения, которые помогают российскому военному производству.

Война •   •  9692 просмотра
США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ

Командующий Воздушных Сил показал, как Одесская бригада ночью сбивала вражеские "шахеды"

Одесская бригада противовоздушной обороны провела успешную боевую работу по сбиванию российских ударных беспилотников на южном направлении в ночь на 23 апреля 2024 года.

Война •   •  8464 просмотра
Командующий Воздушных Сил показал, как Одесская бригада ночью сбивала вражеские "шахеды"

В Киеве уровень воды в Днепре повысился до самого высокого за весну

В Киеве река Днепр достигла самого высокого уровня этой весной - 636 см, но угрозы подтопления столицы нет.

Общество •   •  9400 просмотра
В Киеве уровень воды в Днепре повысился до самого высокого за весну

Европарламент поддержал продление льготной торговли с Украиной с ограничениями

Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией на год до 5 июня 2025 года с новыми ограничениями для защиты интересов европейских фермеров.

Экономика •   •  9088 просмотра
Европарламент поддержал продление льготной торговли с Украиной с ограничениями

рф с помощью китайских технологий хочет превратить "шахед" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет": что известно

россия работает над оснащением иранских беспилотников-камикадзе Shahed китайскими модулями связи, чтобы превратить их в барражирующие боеприпасы, способные поражать движущиеся объекты, передавать видео и получать команды управления, что потенциально повышает их смертоносность и разрушительные возможности.

Война •   •  9081 просмотра
рф с помощью китайских технологий хочет превратить "шахед" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет": что известно

Ситуация в Очеретино сложная: россияне применяют химическое оружие, ВСУ пытаются оттеснить оккупантов

Украинские войска контролируют большую часть Очеретино на Авдеевском направлении, также южная часть населенного пункта находится под огневым контролем ВСУ. При этом оккупанты пытаются захватить населенный пункт с применением всего имеющегося оружия, включая химические вещества.

Война •   •  8425 просмотра
Ситуация в Очеретино сложная: россияне применяют химическое оружие, ВСУ пытаются оттеснить оккупантов

Рада поддержала законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который вводит начальную общую военную подготовку путем преподавания предмета "Защита Отечества" для старшеклассников и учащихся профессионально-технических учебных заведений.

Война •   •  10695 просмотра
Рада поддержала законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки

Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

Bank of America (BofA) назвал акции Apple (AAPL) "лучшим выбором" на 2024 год, указав на четыре потенциальных катализатора, которые могут привести к росту акций, включая запуск iPhone 16 с поддержкой искусственного интеллекта и рост бизнеса Apple в сфере услуг.

Технологии •   •  16079 просмотра
Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет

Марш "Бессмертный полк" снова отменили в аннексированном россией Крыму и нескольких российских регионах из соображений безопасности.

Война •   •  8929 просмотра
В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет