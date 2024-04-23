Украинцам продлили бесплатный проезд по автобанам в Австрии

Австрия продлила бесплатный проезд по своим автобанам до 30 сентября 2024 года и оформить пограничную страховку, при условии отсутствия грин-карты. Пишет УНН с ссылкой Оeamtc.

Детали

На австрийских автомагистралях и скоростных дорогах транспортные средства, перевозящие гуманитарную помощь, а также частные автомобили на украинских номерах, освобождены от уплаты пошлины до 30 сентября 2024 года. Это касается всех видов плат за проезд, включая виньетки и сборы за грузовики.

Относительно страховки, то владельцы грин-карты могут обращаться непосредственно в свою страховую компанию для урегулирования убытков от аварий. Другие лица должны оформить пограничную страховку. Транспортные средства на украинских номерах, которые используют перемещенные лица из Украины, можно использовать в Австрии в течение одного года без регистрации в Австрии, но этот срок обнуляется при каждом выезде из страны и начинается снова при возвращении. Если у вас есть основное место жительства в Австрии, вы имеете возможность добровольно зарегистрировать транспортное средство в этой стране, но для этого нужно выполнить все законодательные требования и предоставить необходимые документы. Не существует никаких специальных правил для упрощения процесса без этих условий.

После регистрации в Австрии, владелец транспортного средства должен также оплатить налог NoVA, который является стандартным налогом на потребление, и страховой налог, который зависит от типа двигателя.Действующий регламент ЕС 2022/1280 предусматривает, что с 27 июля 2022 больше не нужно обменивать украинские водительские права на права страны ЕС (в нашем случае - на австрийские водительские права).Украинцы, которые находятся под временной защитой, могут использовать свои национальные водительские удостоверения без необходимости обмена их на лицензии ЕС или сдачи новых экзаменов п Если украинское водительское удостоверение было потеряно или похищено, страны ЕС могут выдать новое удостоверение, при условии что украинская власть подтвердит наличие действительного удостоверения и лицо сможет доказать свою физическую и умственную пригодность. Современные украинские водительские удостоверения, которые начали выпускаться с 2005 года, имеют формат пластиковых карт и похожи на водительские удостоверения ЕС, включая классы прав.

По правилам ЕС, для пользования такими удостоверениями не требуется международное разрешение или перевод. Ответственность за проведение повторных технических осмотров транспортных средств возлагается на страну регистрации, в частности Украину. Страна регистрации также отвечает за соблюдение правил технического осмотра и может применять санкции за их нарушение. Поэтому в Австрии не должно возникать проблем из-за просроченного техосмотра украинских автомобилей. Безопасность дорожного движения и техническое состояние транспортных средств в Австрии обеспечиваются через спонтанные проверки на дорогах.

Напомним,

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