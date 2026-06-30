Украинский ЗРК "Риф" с ракетой РК-10 впервые показали в работе

Украинский зенитный ракетный комплекс "Риф" с ракетами РК-10, который впервые прошел огневые испытания в конце 2021 года, уже серийно производится и используется Силами обороны Украины. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание со ссылкой на сюжет "Суспільного", комплекс находится на вооружении 101-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ. По словам военных, они эксплуатируют ЗРК "Риф" с января 2026 года и применяют его для перехвата российских беспилотников.

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Основой для нового комплекса стал советский ЗРК "Стрела-10". От него сохранены шасси МТ-ЛБ, поворотный механизм пусковой установки и место оператора, тогда как сама пусковая установка была модернизирована под четыре ракеты РК-10 в транспортно-пусковых контейнерах. Также комплекс получил современную оптико-прицельную станцию с лазерным дальномером, тепловизионным и телевизионным каналами.

Комплекс начали разрабатывать еще до полномасштабной войны

По данным Defense Express, ракеты РК-10 используют систему наведения типа "лазерная дорожка", аналогичную той, что применяется в шведском ЗРК RBS 70, британском Stormer и современном комплексе RapidRanger.

Издание напоминает, что первые огневые испытания РК-10 состоялись в декабре 2021 года – примерно за два месяца до начала полномасштабного вторжения россии. Несмотря на войну, разработку комплекса удалось завершить и довести до серийного производства.

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