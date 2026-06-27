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"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистики

Киев • УНН

 • 93792 просмотра

Сооснователь Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания завершает наземные испытания двигателя новой баллистической ракеты FP-9. В ближайшее время ракета перейдет к первым летным испытаниям, а ее дальность позволит поражать цели в москве и санкт-петербурге.

"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистики

Украинская компания Fire Point в ближайшее время планирует начать первые летные испытания новой баллистической ракеты FP-9. Об этом в интервью проекту Pressing сообщил сооснователь и главный конструктор компании Денис Штилерман, пишет УНН.

Сейчас мы разрабатываем баллистику, которая сможет достичь как москвы, так и питера, потому что россия – это такая моноцентрическая страна, где все сконцентрировано в одном месте. Сейчас тестируем наземные тесты двигателя и в ближайшее время начнем летать. Потом будем испытывать уже ракеты на москве

- сказал Штилерман.

Он также отметил, что после первого полета начнется следующий этап программы испытаний. Одной из главных технических задач при создании FP-9, по словам конструктора, стало строительство собственного производства твердотопливных двигателей.

С FP-9 нужно было построить свой новый завод по заливке твердотопливных двигателей. Там достаточно большой вес этого двигателя, и нужно все это из одного миксера заливать. Нужно иметь большой миксер, который сможет за один раз залить такую большую ракету. Сейчас все это сделано, и мы ждем первый полет в ближайшее время

- пояснил он.

Штилерман также рассказал, что Украина уже имеет баллистические ракеты меньшей дальности, однако сейчас их применение он считает экономически нецелесообразным. По его словам, баллистическая ракета дальностью около 300 километров стоит примерно в 15 раз дороже крылатой ракеты, которая способна доставить аналогичную боевую часть на большее расстояние.

Отдельно главный конструктор пояснил, что при создании новых ракет компания сознательно делает ставку не на максимально сложные технические решения, а на возможность быстро масштабировать производство.

Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производства27.06.26, 13:48 • 166348 просмотров

Напомним

В ночь на 27 июня украинские дальнобойные ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде  – один из ключевых заводов российского военно-промышленного комплекса, где изготавливают артиллерийские системы, самоходные пусковые установки для комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс", а также другую специальную военную технику. Впоследствии поражение предприятия официально подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб ВСУ, сообщив о попадании и пожаре на территории завода.

Евгений Царенко

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