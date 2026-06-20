Украинский прыгун Дорощук завоевал бронзу на первом старте сезона Бриллиантовой лиги

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в столице Катара Дохе. Для действующего чемпиона мира в помещении это был первый старт летнего сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

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Дорощук уверенно провел соревнования, без ошибок преодолев высоты 2,12 м, 2,15 м, 2,20 м и 2,24 м с первой попытки. Ранее украинец должен был начать сезон на этапе в Риме, однако был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем.

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Планку на высоте 2,24 м с первой попытки взяли только Дорощук и итальянец Маттео Сиоли, что позволило украинцу оставаться среди претендентов на награды вместе с катарцем Мутазом Баршимом. Высота 2,27 м на этот раз не покорилась украинскому спортсмену, и он завершил выступление на третьем месте.

Эта награда стала продолжением успешной серии Дорощука на этапах Бриллиантовой лиги. Начиная с 2024 года украинец завоевал уже шесть медалей на отдельных этапах престижной серии - одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые, а также дважды становился серебряным призером финалов турнира.

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