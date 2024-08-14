Украинский пилот Александр Мигуля погиб во время выполнения боевого задания
Киев • УНН
27-летний капитан Александр Мигуля, командир авиационного звена, погиб 12 августа 2024 года во время выполнения боевого задания. Менская громада потеряла своего защитника, который родился 21 апреля 1997 года.
На войне с российскими оккупантами погиб украинский пилот Александр Мигуля. Защитнику Украины было 27 лет. На странице Менского городского совета в соципльной сети Facebook сообщается, что пилот погиб 12 августа во время выполнения боевого задания. Он был командиром авиационного звена, передает УНН.
Детали
"Трагическая весть - и небо плачет в солнечный день. 12 августа 2024 года Менская община потеряла Защитника и верного сына. Во время выполнения боевого задания погиб житель Менска - командир авиационного звена капитан Александр Мигуля 21.04.1997 года рождения", - говорится в сообщении.
Александр был выпускником Харьковского университета Воздушных сил.
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